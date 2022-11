Na kongresu Gibanja Svoboda še zadnji korak v združitvi z LMŠ in SAB SiOL.net Člani Gibanja Svoboda se bodo danes v Mariboru zbrali na rednem kongresu stranke. Ta bo minil predvsem v znamenju združitve s po državnozborskih volitvah iz parlamenta izpadlima LMŠ in SAB. Kongres bo sicer namenjen tudi povezovanju članstva in krepitvi terenske mreže tik pred prvim nastopom stranke na lokalnih volitvah, navajajo v Gibanju Svoboda.

