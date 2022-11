Spremljamo prijave domnevnih kršitev volilnega molka ob drugem krogu predsedniških volitev Vlada RS Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve v času volilnega molka, ki se je po kampanji za drugi krog volitev predsednika oziroma predsednice republike začel danes, 12. novembra 2022, ob polnoči in traja do nedelje, 13. novembra 2022, do 19. ure, sprejema prijave domnevnih kršitev volilnega molka.

