Svoj glas lahko oddate do 19. ure Maribor24.si V Sloveniji se je odprlo 2999 rednih volišč in 88 volišč omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. Volivci v tujini pa bodo lahko glas oddali na enem izmed 30 volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Obvestilo volivcu, ki ga je Državna volilna komisija vsem volilnim upravičencem poslala pred prvim krogom predsedniških volitev, velja tudi za dan ...

Sorodno