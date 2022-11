Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so policisti v zadnjih 24 urah prejeli 326 klicev občanov. 104 klici so bili interventni, dva nujna. 30 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 5 s področja mejnih zadev in tujcev, 47 s področja prometne varnosti in 26 s področja javnega reda in miru. Včeraj je bila izstopajoča problematika alkohola. V večernih urah so polic ...