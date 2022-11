Enega pridržali, enemu zasegli avto zurnal24.si Na območju Kranja so včeraj policisti prejeli prijavo o kršitvi javnega reda in miru na javnem kraju, so danes v pregledu dogodkov, ki so se zgodili v zadnjih 24 urah na Gorenjskem, sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

