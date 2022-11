100 dni do spektakla, nad katerim so navdušeni številni slovenski zvezdniki SiOL.net Eno največjih športnih tekmovanj v Sloveniji naslednje leto bo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici. Tekmovanje se bo začelo 21. februarja 2023, kar pomeni, da je danes do začetka le še sto dni, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.