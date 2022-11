Nova priložnost za Dončića in Dragića, da združita moči SiOL.net Slovenija bo prihodnje leto četrtič v zgodovini nastopila na svetovnem prvenstvu. Izbranci Aleksandra Sekulića so v zadnjih dneh pozitivno presenetili in z odločnim korakom Slovenijo popeljali na veliki oder. Kdo od slovenskih košarkarjev bo plesal na njem, bo znano šele prihodnje leto. Večina novembrskega kadra kljub požrtvovalno opravljenemu delu najverjetneje ne. Z Luko Dončićem v izbrani vrsti...

