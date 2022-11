“Naša vizija in želja je, da se ob kozarcu piva Komunajzer ustavi čas in se urni kazalcu zavrtijo nazaj v čas stare Jugoslavije”, se glasi vizija Novomeške mikropivovarne Komunajzer v lasti Pivovarne Vizir, ki je (ne boste verjeli) za Natašo Pirc Musar izdelalo posebno “predsedniško svetlo pivo”. Pivovarna vizir ima tudi prav poseben sklop svojih piv, ki jih je poimenovala kar Josip, Broz, Tito in ...