VIDEO: Soočenje kandidatov in kandidatk za župana oziroma županjo Mestne občine Ptuj Lokalec.si Na BK TV se je v sodelovanju s PeTV odvilo soočenje kandidatov in kandidatk za župana oziroma županjo Mestne občine Ptuj. Gostje so bili: Nuška Gajšek, Andrej Čuš, Suzana Lara Krause, Franjo Rozman, Štefan Petek, Robert Križanič, Andrej Lacko, Boštjan Koražija. Soočenje si lahko ogledate spodaj:

