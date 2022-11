Za večino participativni proračun sprejemljiv, največ pripomb na vodenje infrastrukturnih projektov RTV Slovenija Za županjo oziroma župana Mestne občine Maribor se tako kot pred štirimi leti poteguje največ kandidatov v Sloveniji, 15 – dve kandidatki in 13 kandidatov. Soočili so svoja stališča do prometa, infrastrukture, prostorskega načrta, sežigalnice in še česa.

