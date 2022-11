Zelenski voditeljem najbogatejših držav na svetu predstavil načrt za končanje vojne #vŽivo SiOL.net 265. dan vojne v Ukrajini. Začetek vrha skupine 20 največjih svetovnih gospodarstev (G20) zaznamujejo obsodbe vojne v Ukrajini in pozivi k miru. Voditelje je nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki jim je med drugim predstavil načrt za končanje vojne. To po njegovem prepričanju ni mogoče brez umika ruskih sil in obnove ozemeljske celovitosti njegove države.

