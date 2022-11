Na Igu poteka enodnevna teoretična vaja državnega pomena Jedrska nesreča 2022 Vlada RS Skladno z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije januarja letos, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu poteka enodnevna, napovedana, teoretična vaja državnega pomena Jedrska nesreča 2022.

