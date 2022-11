Trčenje na križišču Čopove in Ljubljanske Celje.info Po podatkh Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sta ob 17.15 v križišču Čopove in Ljubljanske ulice v Celju trčili osebni vozili. Gasilci Poklicne gasilske enote Celje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorje ter po razlitih motornih tekočinah posuli vpojna sredstva.

