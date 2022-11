Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so ob 1.01 v naselju Šmarjeta pri Celju, občina Celje, gasilci Poklicne gasilske enote Celje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta in omogočili dostop reševalcem do onemogle osebe. Preberite tudi današnje poročilo Policijske uprave Celje