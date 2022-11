Inšpektorat za okolje in prostor še ni končal postopka v podjetju Unior, kjer je konec oktobra prišlo do izpusta kromovih par v okolje. Inšpektorat za okolje in prostor še ni končal postopka v podjetju Unior, kjer je prišlo do izpusta kromovega trioksida v okolje. Kot smo poročali, je konec oktobra v Uniorjevem obratu Obdelovalnica v Zrečah prišlo do izpusta par iz kadi za galvanizacijo v bližnjo ...