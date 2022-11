Zatajeni izpusti v Zrečah: poškodovanih 460 vozil, informacije niso šle po protokolu Celje.info Konec prejšnjega meseca so zaposleni v zreškem Uniorju ugotovili, da je iz podjetja uhajala zmes, ki je na vozilih, ki so bila parkirana v okolici, pustila madeže. Po poročanju N1 so doslej potrdili, da so madeže našli na 460 vozilih, odstraniti pa jih je moč s poliranjem. Vodstvo podjetja je dalo zagotovila, da bodo škodo povrnili. Po trenutno znanih informacijah je v obratu Obdelovalnica zaradi ...

