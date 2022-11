Arso začel ugotavljati morebitno okoljsko škodo po izpustu Uniorja SiOL.net Predstavniki agencije za okolje (Arso) so po tem, ko so v četrtek prejeli informacijo o izpustu kromovega trioksida v zreškem podjetju Unior, obiskali tovarno. Kot so danes sporočili z Arsa, so v skladu s pristojnostmi začeli ugotavljati morebitni nastanek okoljske škode na tleh, zavarovanih vrstah, habitatnih tipih ali vodah.

Sorodno



























Omenjeni Talum

Unior Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Luka Mesec

Robert Golob

Aleš Primc

Nataša Pirc Musar