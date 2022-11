NIJZ: Takšni so podatki o sredinih okužbah SiOL.net Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v sredo ob 769 PCR-testih in 4.728 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 892 okužb z novim koronavirusom. Za primerjavo, pred enim tednom so potrdili 693 okužb s koronavirusom.

