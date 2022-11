Toliko okužb so potrdili včeraj Lokalec.si V petek so ob 647 PCR-testih in 4662 hitrih antigenskih testih potrdili 932 okužb z novim koronavirusom. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 746, kar je 38 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 459, kar je štiri več kot dan prej, navaja NIJZ. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 9665 aktivnih primerov okužbe, kar je 91 več kot dan prej.

