Deseterica nominirank in že pet generacij inženirke leta Dnevnik Znanih je deset nominirank za inženirko leta 2022: oseb, ki predstavljajo potencial, da so s svojim delom in osebnostjo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Inženirka leta 2022 bo znana na slavnostni prireditvi 10. januarja 2023 v Cankarjevem...

Sorodno