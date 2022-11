Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh je danes v okviru projekta Mobilni heroji obiskala Gimnazijo in srednjo šolo za kemijo in farmacijo Ruše. Tam je nagovorila zbrane, ki so se udeležili mobilnih delavnic na področju digitalnih kompetenc, in jih kot prostovoljka tudi izobraževala. Delavnice Mobilni heroji, ki jih Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo or ...