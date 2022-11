FOTO in VIDEO: Ministrica za digitalno preobrazbo kot prostovoljka na delavnicah za starejše v okviru projekta Mobilni heroji v Rušah Lokalec.si Včeraj je ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh pozdravila in kot prostovoljka izobraževala udeležence delavnic za pridobitev in razvoj digitalnih kompetenc starejših. Projekt z imenom Mobilni heroji, ki ga Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo izvaja v sodelovanju s socialnim podjetjem Simbioza Genesis, se je včeraj namreč ustavil v Rušah. ...

