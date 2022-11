Piše: C. R. Vir: SDS V poslanski skupini SDS so vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, so v sporočilu za javnost zapisali v stranki SDS. Pri SDS so zapisali, da Državnemu zboru RS predlagajo sprejem naslednjih dveh sklepov, citiramo: “1. Na podlagi 26. in 30. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi ...