[Video] Tako Golob nagovarja volivce pred referendumom in napada stranko SDS Nova24TV “Naš cilj je, da v mestnih občinah z lastnimi kandidati ali s kandidati, ki uživajo našo podporo, osvojimo polovico vseh županskih mest,” je dejal Robert Golob, ki se je pridružil ekipi Svobode na stojnici v središču Ljubljane, in obljubil, da bo poskrbel za to, “da bo pretok med vsemi nivoji boljši”. Sodeč po njegovem bolščečem pogledu je videti, da tudi pri sebi skrbi za dober pretok med vsemi n ...

Sorodno