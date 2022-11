Danes, okoli 15.40 je na cesti Dravograd–Maribor v naselju Sv. Boštjan, občina Dravograd, osebno vozilo zapeljalo s cestišča ter se zagozdilo med drevesa. Posredovali so gasilci KGZ Ravne na Koroškem ter PGD Radlje ob Dravi, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo in jo prenesli do reševalnega vozila. Reševalci ZRCK so poškodovanca oskrbeli ter ga prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.