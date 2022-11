V Mariboru delavec med gradbenimi deli naletel na granato Maribor24.si Ob 11.34 je v naselju Gaj nad Mariborom, občina Maribor, pri gradbenih delih strojnik delovnega stroja našel neeksplodirano ubojno sredstvo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Pripadnika Državne enote za NUS sta najdeno granato odstranila in do uničenja shranila na varno. Kraj dogodka je zavarovala Policija.

Sorodno













Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Luka Mesec

Aleš Primc

Robert Golob

Borut Pahor