Kvarner zajele obilne poplave: ceste so poplavljene, promet oviran 24ur.com Obilne padavine so povzročile poplave v hrvaškem mestu Novi Vinodolski. Promet skozi mesto, pa tudi po delu Jadranske magistrale ni mogoč. Posredovati so morali gasilci. Možno deževje je zajelo še Crikvenico in severni del otoka Krk.

Sorodno



Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Luka Mesec

Robert Golob

Aleš Primc

Nataša Pirc Musar