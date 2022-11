Na Krku "najhujše poplave v 50 letih", Novi Vinodolski pod vodo RTV Slovenija Območje Kvarnerja na Hrvaškem so ponoči in zjutraj zajele obilne padavine, ki so povzročile poplave v krajih Novi Vinodolski in Crikvenica ter na severu Krka. Promet je močno otežen, gasilci na terenu pomagajo prizadetim.

