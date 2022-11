Obilne padavine so danes povzročile poplave na območju Kvarnerja v krajih Vinodolski in Crikvenica ter na severu Krka. Prekinjen je bil promet skozi mesto, pa tudi po delu Jadranske magistrale. Posredovati so morali gasilci. Po poročanju krajevnih medijev, so Krk prizadele najhujše poplave v zadnjih 50 letih. Gasilci so samo do opoldneva prejeli več kot 200 klicev na pomoč in opravili okrog 70 int ...