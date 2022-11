Za posledicami hude prometne nesreče, ki se je 23. oktobra zaradi vožnje v napačno smer zgodila na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Bizovikom v smeri Malenc, je umrla še ena od udeleženih potnic, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Do nesreče je oktobra prišlo v dopoldanskih urah. Kot je takrat spletnih straneh poročala […]