Nova smrt na železniških tirih Lokalec.si Znova je prišlo do smrti na železniških tirih. Ob 0.26 je v bližini Gorenjesavske ceste v Kranju na železniški progi vlak povozil osebo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč policiji in pogrebni službi z osvetljevanjem kraja.

