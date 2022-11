127 točk Dallasa in nov zgodovinski mejnik Dončića Sportal Po tekmi odmora se je Luka Dončić vrnil v postavo Dallas Mavericksov in dosegel 50. trojni dvojček v karieri (35 točk, 12 skokov in 11 asistenc). V domači dvorani so Denver Nuggets premagali s 127:99. Tekma, ki sta jo v živo spremljala tudi Saša Dončić in Matej Erjavec je bila odločena že ob polčasu. Vlatko Čančar je za nasprotnika dosegel osem točk, največ v sezoni. To je deveta zmaga košarkarjev...

