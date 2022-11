Na deponiji odpadkov, ki jo upravlja celjsko podjetje, našli truplo dojenčka Celje.info Pri ločevanju odpadkov v sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina v bližini Grosupljega so danes zjutraj našli truplo dojenčka, je v TV Dnevniku poročala RTV Slovenija.Policija najdbe trupla, ki so jo potrdili tudi v Komunalnem podjetju Grosuplje, za zdaj ne komentira. Sortirnico upravlja podjetje Gor iz Celja, ki ločuje odpadke od različnih zbiralcev odpadkov. Truplo so po najdbi odpeljali na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino v Ljubljano. *Zajem slike Dnevnik TV Slovenija

