Policija prosi za pomoč: Vsi, ki bi lahko pripomogli k preiskavi smrti najdenega dojenčka, naj pokličejo 113 Nova24TV Danes je potekala novinarska konferenca v zvezi s smrtjo dojenčka moškega spola, ki so ga včeraj naši komunalni delavci iz Grosuplja. Policisti niso navedli veliko novih informacij. Hkrati so zaprosili vse, ki bi lahko pripomogli k preiskavi dogodka, da pokličejo 113, ali anonimni telefon 080 1200 ali najbližjo policijsko postajo. Spomnimo, včeraj je v javnosti odjeknila novica, da so komunalni d ...

Sorodno





















































Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Ana Bucik

Robert Golob

Jan Oblak

Luka Dončić