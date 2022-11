V sortirnici odpadkov na deponiji Špaja dolina na območju Grosupljega so danes zjutraj pri ločevanju odpadkov našli truplo dojenčka, je poročala TV Slovenija. Policija je najdbo potrdila, okoliščine še preiskuje. Da je bilo truplo najdeno v sortirnici, so za javno televizijo potrdili na Komunalnem podjetju Grosuplje. Z ljubljanske policijske uprave so medtem zvečer sporočili, da […]