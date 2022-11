Najmlajši novoizvoljeni župan ima 29 let, najstarejši 71 Svet 24 Med novoizvoljenimi župani je najstarejši 71-letni Franc Leskovšek, ki bo še naprej vodil občino Dobje. Najmlajši je Denis Tamaško, ki bo z 29 leti prevzel vodenje občine Hodoš. Več kot 70 let imajo še štirje v nedeljo izvoljeni župani. Prav tako še štirje štejejo manj kot 35 let.





