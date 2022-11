Na lokalnih volitvah, ki danes potekajo v 212 občinah po državi, je do 11. ure po podatkih občinskih volilnih komisij volilo 201.961 oz. 12 odstotkov volilnih upravičencev. V mestnih občinah je bila udeležba 10,02-odstotna, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Na volitvah, na katerih volilci volijo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah […]