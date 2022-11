Mišič in Korenika iščeta podporo pri izpadlih Primorske novice V drugem krogu lokalnih volitev v Piranu se bosta spopadla Gašpar Gašpar Mišič (GGM in mi) in Andrej Korenika (LAK). Dosedanji župan Đenio Zadković se je ob nastajanju prispevka pred mediji zavil v molk.

