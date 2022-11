“In ne vpelji nas v skušnjavo …” – Eon Musk potem, ko je Donlda Trumpa vrnil na Twitter topnews.si Novi lastnik Twitterja Elon Musk je v soboto zvečer bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa vrnil na družbeno omrežje, potem ko so rezultati njegove ankete pokazali, da to podpira 51,8 odstotkov od okoli 15 milijonov uporabnikov Twitterja. Prejšnje vodstvo Twitterja je Trumpu zaprlo račun zaradi spodbujanja privržencev k napadu na kongres in drugih spornih objav. Kmalu […]...

