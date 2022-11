Aleš Bržan ostaja župan Kopra. Volivke in volivci so mu namenili 53,8 odstotka glasov in mu s tem zagotovili že v prvem krogu volitev še drugi mandat na čelu koprske občine. Od tekmecev se mu je najbolj približal nekdanji župan Boris Popovič s 37,9 odstotka glasov. V Piranu se bosta v drugem krogu lokalnih volitev pomerila Gašpar Gašpar-Mišič in Andrej Korenika, ki sta oba osvojila po slabih 22 ods ...