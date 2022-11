Sklepne misli celjskih županskih kandidatov in napovedi podpor za 2. krog Celje.info Po nedeljskih lokalnih volitvah smo se obrnili na kandidate za župana ter jih povprašali po komentarju. Poleg tega smo pogled seveda usmerili tudi proti drugemu krogu lokalnih volitev. Po razglasitvi rezultatov prvega kroga sta Matijo Kovača javno podprla Uroš Lesjak in lokalni odbor Gibanja Svoboda ter Sandi Sendelbah in njegova Lista za Celje. Kovač nam je povedal, da so Celjani z glasovanjem j ...

Sorodno























































































































Omenjeni Bojan Šrot

Celje

Gibanje Svoboda

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Han

Borut Pahor

Bojan Kumer

Tibor Šimonka