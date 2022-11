»Na lokalni ravni včasih sklepajo tudi nemogoče koalicije« Radio Ognjišče Ali so izidi prvega kroga lokalnih volitev presenetili? Bi bilo smiselno omejiti županske mandate? To sta vprašanji, ki jih je strokovnjaku za lokalno samoupravo, pravniku in izrednemu profesorju dr. Boštjanu Brezovniku med drugim postavil Alen Salihović.



