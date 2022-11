Volivci v občini Muta izbrali Angelco Mrak Lokalec.si V občini Muta sta bila kandidata za župana Mirko Vošner, aktualni župan in Angela Mrak. Občani so na lokalnih volitvah podprli Angelo Mrak. Preštete so vse glasovnice.

