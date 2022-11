Franc Kangler z odzivom na besede Arsenoviča: “Jaz nisem noben duh in zato ne rabi zapirati nobene stekleničke” Lokalec.si Saša Arsenovič in Franc Kangler se bosta pomerila v drugem krogu županskih volitev v Mariboru. In kot kaže nas čaka zanimiva kampanja. Po prvem krogu, ko je bilo jasno, da bodo Mariborčani prvo decembrsko nedeljo odločali med Arsenovičem in Kanglerjem sta oba kandidata dala veliko izjav za medije. Kot kaže je Kanglerja zbodla predvsem tista, ki jo je Arsenovič dal Radiu City: “Najprej hvala vsem, ...

Sorodno











































































Omenjeni Franc Kangler

Maribor

Saša Arsenovič Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Rudolf Maister

Jurica Golemac