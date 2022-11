Kot je znano, se bosta v Mariboru tako kot na lokalnih volitvah leta 2018 v drugem krogu pomerila aktualni in nekdanji župan, Saša Arsenovič in Franc Kangler. Kljub dejstvu, da je prvi krog minil mirno in da sta si kandidata medseboj stisnila roke in čestitala, pa je aktualni župan s svojo izjavo sprovociral svojega protikandidata Franca Kanglerja, ki mu je odbrusil svoje. Županski kandidati so pr ...