Mariborčani so izbrali … drugi krog lokalnih volitev. V njem se bosta 4. decembra pomerila aktualni župan Saša Arsenovič (36,66-odstotna podpora) in Franc Kangler (25,50-odstotna podpora). Če so vse predvolilne ankete Arsenoviču napovedovale drugi krog, pa do zadnjega ni bilo jasno, kdo bo njegov protikandidat. Zdaj je jasno, to je Franc Kangler, ki je bil na čelu mariborske občine že dvakrat, zad ...