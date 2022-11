Karolina in Burja sta si s samimi zmagami prislužila dan počitka #video SiOL.net Drugo tekmo končnice v Exatlonu sta zaznamovala Luka Burja in Karolina Siročič, ki sta preizkušnjo končala brez poraza in bosta na naslednji tekmi lahko počivala, preostala šesterica finalistov pa se bo morala boriti za obstanek v šovu.

