"Ta misel me malo nervira!" #video SiOL.net Živci tekmovalcev so vse bolj na preizkušnji, saj se veliki finale vse bolj bliža in vsaka napaka že lahko pomeni konec sanj o zmagi v Exatlonu. Teo je priznal, da se je v velikem finalu želel pomeriti s Timom, že danes pa se lahko stvari obrnejo povsem drugače.

Sorodno









Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Rudolf Maister

Klemen Boštjančič

Borut Pahor

Janez Janša