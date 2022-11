Solze v potokih: po neverjetnih dvobojih se od Exatlona poslavljata Teo in Klara #video SiOL.net Finalni teden upravičuje svoje ime, saj so dvoboji na poligonih vse bolj spektakularni in izjemno izenačeni. Tokratna izločitvena dvoboja na štiri zmage sta zaradi vnovičnih medalj trajala 12 dvobojev pri dekletih, pri fantih pa še štiri dvoboje več. Na koncu sta se v solzah od Exatlona morala posloviti Teo in Klara.

Sorodno









Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Branko Grims

Zvonko Černač

Vlado Kreslin

Borut Pahor