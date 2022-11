Morje naj bi znova poplavljalo 24ur.com Padavine so se ponoči na zahodu in jugu države umirile, na vzhodu Slovenije pa bo dež tudi v nižinah ponekod prešel v sneg. Burja na Primorskem je do sredine noči na izpostavljenih legah v sunkih dosegala hitrost 120 kilometrov na uro, proti jutru pa je oslabela. Morje bi lahko zjutraj znova poplavljalo, poudarjajo na Agenciji RS za okolje.

